Eleganza estrema: annunciato lo OnePlus 10 Pro Bianco Panda

OnePlus ha lanciato da poco più di un mese in patria i nuovi OnePlus 10 Pro nei colori Volcanic Black e Emerald Forest e oggi è arrivata la nuova edizione Ceramic White "Extreme", chiamata affettuosamente Bianco Panda per il contrasto tra scocca e blocco fotocamere (un po' come per i Pixel 2 XL di Google). A impreziosire il dispositivo, il quantitativo di archiviazione da 512 GB che non è disponibile con gli altri colori.