Ecco Xiaomi 12 Lite: sembra identico al fratello maggiore

Xiaomi ci ha fornito solo un assaggio dei suoi top di gamma per il 2022, i due modelli della famiglia Xiaomi 12 che al momento sono disponibili soltanto in Cina.

Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, la serie Xiaomi 12 dovrebbe allargarsi con un modello Ultra e un modello Lite. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli sul look di Xiaomi 12 Lite: le immagini che trovate in galleria mostrano un design del modello Lite praticamente identico a quello di Xiaomi 12. Soltanto le dimensioni sembrano cambiare, a favore di Xiaomi 12 Lite leggermente più grande.