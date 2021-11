Ecco OnePlus Nord N20 5G: il medio-gamma che sembra un iPhone?

Dopo aver visto per la prima volta il look di OnePlus 10 Pro, il buon Steve H. ci mostra anche un assaggio di OnePlus Nord 20 5G, il nuovo medio-gamma che l'azienda cinese potrebbe lanciare nei prossimi mesi.

Le immagini che vedete nella galleria in basso mostrano un OnePlus Nord 20 5G con un look che fa il verso agli ultimi iPhone, soprattutto per quanto riguarda la parte posteriore: vediamo infatti delle fotocamere abbastanza grandi, non posizionate all'interno di un modulo più grande come accadeva per i modelli precedenti. Ci sono tre fotocamere sul retro, accompagnate dal flash LED e dal logo OnePlus.