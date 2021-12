Ecco NauOS: l'erede Android di Windows Phone che Nokia non ha mai lanciato

C'è stato un particolare periodo di transizione per Nokia tra l'abbandono di Windows Phone per i suoi smartphone e l'inizio dell'era Android, una zona grigia in cui l'azienda ha svolto qualche esperimento. Prima con Nokia X, non finito benissimo, e poi con NauOS che non ha mai visto la luce.

Grazie a Dimitrios Vlachos abbiamo però modo di vedere, a distanza di ben 7 anni, come avrebbe potuto farci sognare Nokia con il suo NauOS. Tale sistema operativo era stato sviluppato su base Android KitKat, e personalizzato con Z Launcher. Il sistema operativo sarebbe dovuto arrivare a bordo dello smartphone Nokia Ion Mini 2, un dispositivo mai lanciato sul mercato per motivi ignoti.