Ecco le novità di Motorola per il 2022: smartphone sempre più "premium"

Motorola è uno dei produttori maggiormente attivi nel settore smartphone, soprattutto per numero di dispositivi lanciati ogni anno. Anche per il 2022 la casa alata non vuole restare a guardare. Grazie al noto leaker Evan Blass abbiamo modo di vedere alcuni dei dispositivi che lancerà Motorola nel 2022. Quelli che vedete qui sotto sono i dispositivi identificati dai nomi in codice Hawaii+, Dubai e Rogue. Si tratta di modelli diversi da Edge 30 Pro che abbiamo già conosciuto: tutti e tre condivideranno un sensore fotografico principale da 50 megapixel, mentre per Rogue ci sarà anche una fotocamera frontale sotto al display.

Ma non finisce qua perché Motorola ha in cantiere anche dei dispositivi di gamma più bassa: parliamo di Rhode e Austin, sempre in termini di nomi in codice. Il primo dovrebbe arrivare con una variante LTE e con una 5G. Anche in questo caso il minimo comune denominatore sembra essere il comparto fotografico posteriore con sensore principale da 50 megapixel.