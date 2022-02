Ecco il Realme GT NEO 3, lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo: 50% in 5 minuti

Per quanto riguarda le caratteristiche del telefono:

La tecnologia UltraDart rappresenta la prima architettura di ricarica per dispositivi smart da 100W - 200W al mondo - UltraDart Charging Architecture (UDCA), fornendo una soluzione completa per velocità, sicurezza e durata della batteria.

Relme ha appena annunciato il suo GT NEO 3, lo smartphone dotato della ricarica più veloce al mondo, capace di raggiungere il 50% in 5 minuti grazie alla ricarica UltraDart da 150W .

La tecnologia UDCA di Realme offre la velocità di ricarica più rapida al mondo grazie all'utilizzo di soluzioni di ricarica Multi Boost. Oltre alla velocità, la UDCA ha anche prestazioni eccezionali in termini di sicurezza e durata della batteria in quanto aiuta lo smartphone a mantenere sempre la temperatura a un livello ideale durante la ricarica. La UDCA di realme è in grado di mantenere l'80% della capacità della batteria a oltre 1.000 cicli di carica completi garantendo una durata maggiore e una carica massima più elevata.