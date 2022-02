Ecco il Nokia G21, lo smartphone che non vi lascerà a piedi

Il secondo grande aggiornamento del G21 è la frequenza di aggiornamento: possiede infatti uno schermo LCD da 6,5 pollici fino a 90 Hz, il primo per la serie G. Un'altra novità per la serie è che si può trasmettere Netflix in HD, poiché il display ha ancora una risoluzione di 720p+. Se si desidera una durata della batteria di 3 giorni, bisogna abilitare la modalità adattiva per il display in modo che possa scendere a 60 Hz per risparmiare batteria quando 90 Hz non sono necessari.

Per quanto riguarda la fotocamera, ha un nuovo sensore da 50 MP per la cam principale (il G20 aveva un sensore da 48 MP), con funzionalità Super Resolution che dovrebbe migliorare i dettagli delle immagini catturate. La grandangolare da 5 MP del G20 è scomparsa, lasciando solo una macro inutile da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.