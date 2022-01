Ecco i Redmi Note 11 Pro che arriveranno in Italia

Torniamo a parlare dell'attesa serie Redmi Note 11, i dispositivi medio-gamma che Redmi ha presentato in Cina e che per rapporto scheda tecnica / prezzo fanno già gola a molti. Nelle ultime ore sono trapelate nuove immagini del modello Pro.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano Redmi Note 11 Pro in veste Global, ovvero il modello che verrà commercializzato al di fuori della Cina e, presumibilmente, anche in Italia. Dal punto di vista del design non vediamo particolari novità rispetto al modello cinese, mentre le colorazioni disponibili saranno Graphite Gray, Polar White e una a gradiente denominata Diamond Dazzle.