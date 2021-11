Ecco i Nokia per il 2022: dall'entry-level al top di gamma

Si tratta di quattro modelli diversi , identificati dai codici N151DL, N150DL, N1530DL e N152DL. Sembra che questi dispositivi andranno a riempire le fila di diverse fasce di prezzo: il Nokia N152DL , che vedete nella prima immagine in galleria, sarà un entry-level e potrebbe arrivare nell'ambito della serie C . Vediamo dei bordi per il display molto pronunciati e una singola fotocamera posteriore.

Anche Nokia si prepara al nuovo anno per affermare la sua presenza nel settore di mercato degli smartphone. Nelle ultime ore Evan Blass ci ha fornito una panoramica dei dispositivi che potremmo vedere lanciati da Nokia per l'anno nuovo .

Poi troviamo il N151DL e N150DL, due dispositivi che arriveranno nell'ambito della gamma media e che sembrano differire principalmente per il design del modulo fotografico posteriore.

Infine, ci sarà il Nokia N1530DL: come vedete dall'ultima immagine in galleria, il dispositivo avrà una tripla fotocamera posteriore incastonata in un modulo sporgente, un notch a goccia per la fotocamera anteriore e nessun sensore per le impronte sul retro. Presumiamo quindi che sarà integrato o sul pulsante power o sotto il display. Questo dispositivo potrebbe arrivare nell'ambito della serie X, nella fascia più alta di prezzo.

Al momento non sappiamo quando Nokia prevede di lanciare ufficialmente sul mercato i dispositivi appena visti. Torneremo ad aggiornarvi appena emergeranno ulteriori dettagli sulle previste specifiche tecniche.