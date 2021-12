Ecco come sarà OnePlus Nord 2 CE: nuove immagini prima del lancio

Le immagini del prossimo OnePlus Nord 2 CE arrivano dal leaker Yogesh Brar e potete vederle nella galleria in basso : queste mostrano uno smartphone molto simile ai precedenti top di gamma lanciati dall'azienda cinese. Posteriormente vediamo un modulo fotografico rettangolare con tre sensori fotografici, mentre dalla parte anteriore vediamo un display relativamente piatto forato per la fotocamera frontale.

Mentre festeggia il suo ottavo compleanno , OnePlus è anche alle prese con lo sviluppo di un nuovo medio gamma , oltre ai OnePlus 10 che potremmo vedere a breve. Parliamo di OnePlus Nord 2 CE , per il quale sono appena trapelate nuove immagini.

Le nuove immagini confermano inoltre che il nuovo Nord 2 CE non avrà il classico alert slider di OnePlus, ma continuerà a offrire il jack per le cuffie come i suoi predecessori.

Le colorazioni che saranno disponibili dovrebbero corrispondere a Gray e Olive Green, quelle che vediamo nelle immagini appena trapelate. Rimane ancora da capire quando OnePlus intende lanciare ufficialmente il nuovo Nord 2 CE, e in quali mercati intende commercializzarlo.