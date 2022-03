Ecco come sarà Galaxy XCover 2 Pro, il prossimo Samsung rugged

Samsung è un gigante nel settore di mercato degli smartphone ed è attiva anche nell'ambito dei rugged, quei modelli di smartphone particolarmente resistenti ai fattori ambientali.

Nelle ultime ore sono emersi online i primi render di Galaxy XCover Pro 2, la prossima generazione di rugged che Samsung lancerà sul mercato. Le immagini mostrano un dispositivo dal look abbastanza ordinario, come ci si aspetterebbe da un rugged: anteriormente vediamo un display con notch a goccia per la fotocamera frontale mentre dietro vediamo un modulo fotografico con due sensori e il flash LED.