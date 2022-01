Ecco come avere i tanti sfondi del nuovo smartphone pieghevole Honor Magic V

Honor Magic V è il primo smartphone pieghevole che è già da ora disponibile all'acquisto in Cina al prezzo di circa 1.385€. Del suo lancio internazionale ancora non è noto nulla, ma per ingannare l'attesa è possibile abbellire gli schermi dei propri smartphone con i nuovissimi sfondi pensati per il dispositivo.

Questi si differenziano tra statici e dinamici, e Teme li ha condivisi su Twitter così da consentire al vasto pubblico di ottenerli. Nella galleria qui sotto li trovate tutti e 18, i quali abbracciano diversi stili grafici.