Ecco chi è davvero Motorola Edge 30 Pro

Dunque ci aspettiamo che il nuovo Edge 30 Pro non sarà altro che una versione internazionale del moto Edge X30 che abbiamo già visto in Cina. Pertanto, la scheda tecnica sarà molto simile, se non identica, a quella del dispositivo lanciato in Cina. Tra le specifiche spicca il processore Snapdragon 8 Gen 1, la tripla fotocamera posteriore e il display con refresh rate fino a 144 Hz.

Su disponibilità e prezzi per i mercati europei ancora non sono trapelati particolari dettagli, li scopriremo a valle della presentazione ufficiale che si terrà a fine mese.