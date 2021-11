Ecco Balmuda Phone: il compatto che non ti aspetti dall'azienda che produceva tostapane

In un settore smarpthone in cui i dispositivi di dimensioni più contenute hanno display da non meno di 5,5", arriva Balmuda Phone. Balmuda è un'azienda giapponese in precedenza specializzata nella produzione di oggetti di design, come prodotti per la cucina. In particolare, il suo tostapane sembra essere un must-have in Giappone.

L'azienda ha deciso di convertirsi anche al settore tech, lanciando il Balmuda Phone che vedete nelle immagini in galleria. Si tratta di un dispositivo Android estremamente compatto, con un software basato su Android 11 molto personalizzato ma comunque ben integrato nell'ecosistema Google. Andiamo a vedere le sue specifiche tecniche complete.

Balmuda Phone: Caratteristiche Tecniche

Display : 4,9" 16:9 1080p, 449 ppi

: 4,9" 16:9 1080p, 449 ppi Processore : Qualcomm Snapdragon 765

: Qualcomm Snapdragon 765 GPU : Adreno 620

: Adreno 620 RAM : 6 GB

: 6 GB Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel, f/1.8 Secondario : 48 megapixel, f/1.8

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel, f/2.0

: 8 megapixel, f/2.0 Sicurezza : sensore d'impronte digitali

: sensore d'impronte digitali Certificazioni : IPX4

: IPX4 Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Connettività : 5G, LTE, GSM, GPS, Bluetooth 5.2

: 5G, LTE, GSM, GPS, Bluetooth 5.2 Porte : USB Type-C 3.0

: USB Type-C 3.0 Batteria : 2.500 mAh con ricarica rapida, ricarica wireless

: 2.500 mAh con ricarica rapida, ricarica wireless Dimensioni : 69 mm x 123 mm x 13,7 mm

: 69 mm x 123 mm x 13,7 mm Peso: 138 grammi

Uscita e Prezzo

Il nuovo Balmuda Phone è destinato esclusivamente al mercato nipponico. Le colorazioni disponibili sono Bianco e Nero, e il prezzo di lancio corrisponde all'equivalente di circa 810 euro.