E se Galaxy S22 FE avesse un MediaTek?

Una volta archiviato il lancio ufficiale dei top di gamma Samsung per il 2022 è ora di pensare al prossimo dispositivo della serie FE, quello che conosceremo come Galaxy S22 FE .

Sembra abbastanza improbabile che possa trattarsi di Galaxy A53 Pro, visto che Galaxy A53 già propone una batteria di capacità pari a 5.000 mAh. Non rimane quindi che Galaxy S22 FE.

La scelta singolare di Samsung in termini di processore, visto che il produttore sudcoreano ha storicamente scelto i suoi processori Exynos oppure gli Snapdragon di Qualcomm almeno sui dispositivi di gamma alta, potrebbe rivelarsi strategica perché il Dimensity 9000 dovrebbe offrire prestazioni simili a quelle offerte dall'Exynos 2200 e dallo Snpadragon 8 Gen 1.

In questo modo Samsung potrebbe assicurarsi delle ottime performance senza doversi preoccupare troppo di ritardi nelle forniture hardware, come accaduto per Galaxy S21 FE. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere maggiori dettagli in merito ai rumor appena trapelati.