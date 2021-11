È ora di Pixel 6a: farà felice chi ama il design dei Pixel 6

Ora che ormai conosciamo ufficialmente i Pixel 6 di Google, quelli che hanno segnato un punto di svolta in termini di design e non solo per l'hardware di BigG, è giunto il momento di parlare del successore.

Le immagini che vedete in galleria mostrano cosa dobbiamo aspettarci dal design di Pixel 6a, e sono state condivise online dall'affidabile Steve H. Gli scatti mostrano un design di Pixel 6a davvero molto simile, per non dire identico, a quello di Pixel 6: posteriormente vediamo la barra orizzontale nera per la fotocamera, senza sensore di impronte che sarà integrato sotto il display.