È in arrivo il nuovo OPPO A96, un agguerrito contendente per la fascia media

Non paga del suo ottimo Find X5 Pro , OPPO sembra voler aggredire anche l'affollatissima fascia media con il suo ultimo A96 , uno smartphone 4G concreto di cui sono trapelati design e scheda tecnica completa grazie al leaker Sudhanshu Ambhore .

Caratterizzato dalle tipiche colorazioni accattivanti della società cinese, il nuovo A96 non vuole rinunciare a niente, grazie alla presenza di uno schermo AMOLED a 90 Hz, una batteria capiente, un processore affidabile e persino il jack audio da 3,5 mm. Questa la scheda completa:

schermo AMOLED Full HD+ da 6,59 pollici con risoluzione di 2412 × 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz

con risoluzione di 2412 × 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz 8 GB RAM

128 GB archiviazione

processore Qualcomm Snapdragon 680 octa-core

octa-core GPU Adreno 610

doppia fotocamera posteriore con flash LED: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 + sensore secondario da 2 MP

con flash LED: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 + sensore secondario da 2 MP fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0

batteria da 5000 mAh

ricarica rapida da 33 W

USB-C

sensore impronte digitali montato lateralmente

doppia configurazione di altoparlanti stereo

jack audio da 3,5 mm

Dual-SIM

connettività 4G

WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0

GPS, GLONASS e Galileo

dimensioni: 164,4 × 75,7 × 85 mm

peso: 191 grammi

ColorOS 11.1 basato su Android 11

Dalle informazioni trapelate si parla di un prezzo di circa 240 euro per il mercato indiano. Ancora non si sa se arriverà da noi, ma continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.