DxOMark testa fotocamera e display di Realme GT Neo 2 5G: ottimi risultati nella sua categoria

DxOMark da diverso tempo propone recensioni specializzate non solo per i comparti fotografici ma anche per i display dei vari smartphone presenti sul mercato. Nelle ultime ore sono arrivati i responsi in merito alla fotocamera e al display di Realme GT Neo 2 5G e al display di Realme GT 5G.

Il nuovo Realme GT Neo 2 5G ha ricevuto degli ottimi punteggi sia per il comparto fotografico, dove ha totalizzato 106 punti piazzandosi nella top 10 della sua categoria su DxOMark, e sia in termini di display, dove ha totalizzato 81 punti piazzandosi al settimo posto nella classifica relativa alla sua categoria su DxOMark.