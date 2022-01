DxOMark riguardo i selfie di Pixel 6: buona qualità, ma c'è ancora da migliorare

Il punteggio totalizzato dallo smartphone è di 97 punti, decisamente elevato per la sua fascia di prezzo (si piazza al terzo posto della classifica relativa). Nella classifica generale, Pixel 6 e la sua fotocamera frontale si posizionano al 26esimo posto, a pari merito con Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G e Samsung Galaxy S10 5G.

Secondo DxOMark, l'esposizione del viso risulta accurata sia nelle foto che nei video, i colori sono vividi ed il bilanciamento del bianco è corretto nei video. Poco presente il rumore video in condizioni di buona luminosità. Putroppo la pecca più grande riguarda la mancanza di dettagli ed il fatto che l'esposizione ed il bilanciamento del bianco non risultino uniformi tra scatti in rapida successione.