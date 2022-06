Scaricate tutti gli sfondi ufficiali di Google per il Pride Month

Il mese di giugno corrisponde in tutto il mondo al Pride Month e Google, come ha fatto negli anni precedenti, intende celebrarlo con degli sfondi ufficiali dedicati per smartphone. Abbiamo visto il rilascio dei nuovi sfondi con il Feature Drop di giugno per i Pixel.

Ora tutti, anche coloro che non possiedono un Pixel, possono scaricare gli sfondi dedicati al Pride Month rilasciati da Google. Nello specifico si tratta di tre nuovi sfondi, sviluppati da Google in collaborazione con l'illustratore Yann Bastard, dei quali potete avere un'anteprima osservando le immagini in galleria.

Le tre immagini sono intitolate rispettivamente Celebrating uniqueness, Chain of hope e Wear your pride. Potete scaricarli a risoluzione originale (2160 x 2400 pixel) tramite il link che trovate proprio qui sotto.