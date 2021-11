Doppio primato per Redmi K50: i primi con MIUI 13 e i nuovi Dimensity

Dunque sarebbero smentite le voci che volevano i nuovi Redmi K50 con processori Snapdragon 8 Gen 1. I nuovi Dimensity 9000 MediaTek saranno i primi al mondo a essere realizzati con tecnologia TSMC a 4 nm.

Ancora non è stata indicata una data di presentazione ufficiale per i nuovi Redmi K50. Ci aspettiamo che questi arrivino, almeno in Cina, leggermente prima dei Xiaomi 12 previsti entro fine anno. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.