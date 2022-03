Dopo Pixel 7 Pro, è la volta di "sognare" anche Pixel 7

Avevamo già ammirato i render del successore dell'ottimo Pixel 6 Pro di Google , il Pixel 7 Pro che il designer Technizo Concept aveva creato per il sito Let's Go Digital . Ora è la volta del fratello minore, il Pixel 7 .

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, il nuovo Pixel dovrebbe sempre avere il SoC Tensor di Google abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, e due fotocamere posteriori, una grandangolare da 50 MP e una ultra grandangolare da 12 MP (anche se su questo punto alcune voci danno per probabile una ultra grandangolare da 50 MP), mentre ancora nessuna informazione su batteria e ricarica, che ricordiamo essere per il Pixel 6 di 4.620 mAh e 21W.

I nuovi Pixel 7 dovrebbero essere presentati a settembre, con un mese di anticipo rispetto al 2021, probabilmente per fare concorrenza ad Apple e ai suoi iPhone 14. Nel frattempo, c'è in programma il lancio del Pixel 6a a maggio e - si spera - qualche informazione in più sull'attesissimo Pixel Fold.