Disponibili i primi sample fotografici di OnePlus 10 Pro: riuscirà a tenere il passo dei competitor?

Ormai OnePlus 10 Pro , il prossimo smartphone della casa cinese in arrivo il 10 gennaio, non ha più segreti: dopo aver parlato delle sue specifiche tecniche , ecco che si ritorna a parlare della sua fotocamera , visto che sono da poco disponibili i primi sample.

Per quanto riguarda i video, OnePlus 10 Pro vedrà il debutto della modalità Movie Mode: si tratterà di una modalità "pro" per i video, che permetterà di cambiare diversi parametri come frame rate o ISO durante la registrazione. Non mancherà poi la possibilità di registrare in formato LOG.

Infine, il sensore ultrawide di OnePlus 10 Pro riuscirà a catturare immagini a 150° (contro i 110° raggiunti da OnePlus 9 Pro) e ci sarà anche una modalità fisheye. Vi lasciamo dunque agli scatti: riuscirà OnePlus 10 Pro a restare al passo della concorrenza?