Spuntano le specifiche tecniche del display di Google Pixel Fold: il lancio si avvicina?

Come ben sappiamo, Samsung è la regina indiscussa degli smartphone pieghevoli, ma presto potrebbe avere compagnia: non è un segreto il fatto che Google sia interessata a lanciare un dispositivo foldable, ma dopo alcuni rumor non si è più parlato di questo ipotetico Pixel Fold, che dovrebbe avere lo stesso "form factor" di Galaxy Z Fold 4.

Adesso però, spuntano in rete le specifiche complete del display, rese note dallo sviluppatore Kuba Wojciechowski: secondo lui, sia il display interno (per intenderci, quello pieghevole) che quello esterno saranno prodotti da Samsung. In particolare, il display interno avrà una risoluzione di 1840 x 2208 pixel (per fare un confronto,Galaxy Z Fold 4 ha una risoluzione di 1812 x 2176 pixel).

Wojciechowski ha dichiarato che il display interno avrà una luminosità di picco di ben 1200 nits, con una luminosità media che si aggirerà sugli 800 nits. A completare il tutto, ci sarà il supporto al refresh rate a 120 Hz, anche se su quest'ultima specifica Wojciechowski si dice non sicurissimo.

La diagonale dello schermo interno dovrebbe essere di circa 7,6 pollici (questa informazione risale però a gennaio 2022).