Debutta il nuovo Realme V23 5G con MediaTek Dimensity 810 e ricarica rapida da 33 W

Realme ha da poco annunciato un nuovo smartphone della serie V. Il dispositivo si chiama "Realme V 23 5G" e debutterà in Cina . Dalle caratteristiche tecniche dovrebbe trattarsi un smartphone interessante, così come ad esempio il Realme GT Master Edition – inserito anche nella nostra guida sui migliori smartphone ad aprile – oppure il nuovo modello GT 2 Pro.

La batteria, infine, è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Per quanto riguarda la connettività, c'è il supporto ai Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 e NFC, così come sono presenti un jack per cuffie da 3,5 mm ed una porta USB di tipo C nella parte inferiore. Il dispositivo, che verrà venduto ad un prezzo tra i 267$ ed i 298$, è dotato anche di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali montato lateralmente.