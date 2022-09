Tenetevi pronti, abbiamo una data ufficiale per i Pixel 7 e Pixel Watch

Torniamo a parlare dei prossimi smartphone top di gamma di casa Google, quelli di cui abbiamo già avuto un assaggio approfondito dopo l'ultimo Google I/O.

Parliamo ovviamente dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i flagship che promettono di proseguire sulla promettente via tracciata dai Pixel 6 dello scorso anno. Dopo i recenti leak ufficiali e ufficiosi trapelati online nelle scorse settimane, e il primo unboxing reale del Pixel 7 Pro, conosciamo la data ufficiale scelta da Google per la loro presentazione.

Sarà il 6 ottobre il giorno in cui Google svelerà ufficialmente i nuovi Pixel 7. L'azienda ha appena condiviso su Twitter tale data come quella in cui terrà il prossimo evento ufficiale per la presentazione di nuovo hardware.