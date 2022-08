Abbiamo la data di lancio di Xiaomi MIX Fold 2, sfida totale a Galaxy Z Fold 4

Nel settore smartphone non c'è solo fibrillazione per i nuovi pieghevoli di casa Samsung, a poche ore dalla presentazione ufficiale, ma anche per il nuovo flagship Xiaomi.

Stiamo chiaramente parlando di Xiaomi MIX Fold 2, il pieghevole della casa cinese del quale si è parlato moltissimo nei mesi scorsi. I rumor precedenti hanno delineato diversi aspetti del dispositivo, l'unico punto rimasto sempre offuscato riguarda la data di lancio.

Finalmente riusciamo ad avere chiarezza anche in merito alla sua presentazione ufficiale, grazie al noto leaker Ice Universe. Quest'ultimo ha condiviso su Twitter degli interessanti dettagli sul lancio di Xiaomi MIX Fold 2 che, scopriamo, essere vicinissimo.

Secondo Ice Universe il nuovo pieghevole di casa Xiaomi arriverà il prossimo 11 agosto, ad un solo giorno dalla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Questo significa che Xiaomi mettere particolare pressione e competizione a Samsung, sfidandola nel settore in cui finora ha regnato pressoché incontrastata.

Oltre ai riferimenti condivisi da Ice Universe, online è trapelato anche un video teaser della presentazione del nuovo Xiaomi MIX Fold 2, lo trovate proprio qui sotto. Il breve video mostra un particolare della cerniera del nuovo pieghevole, mentre Ice Universe sottolinea quanto sia sottile il dispositivo e l'ingresso USB Type-C.