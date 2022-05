Le custodie di Galaxy Z Fold 4 confermano il display più largo

Torniamo a parlare di smartphone pieghevoli, un settore del mercato smartphone in cui Samsung la gioca da protagonista. Sono emerse le prime immagini delle custodie realizzate per Galaxy Z Fold 4.

Il successore di Z Fold 3, il dispositivo pieghevole più performante e più costoso di Samsung, avrà un display più largo rispetto al suo predecessore. Questo sarebbe confermato dalle immagini che trovate in basso, condivise dal noto leaker Ice Universe. La larghezza del display di Z Fold 3 è stato uno degli aspetti che ha ricevuto qualche critica, dato che risultava non molto comodo da usare in configurazione chiusa.

Una maggiore larghezza del display permetterà un utilizzo simile a quello che viene offerto con i classici smartphone quando il dispositivo sarà in configurazione chiusa.

Per il resto, le custodie appena trapelate online mostrano che non ci saranno particolari rivoluzioni in termini di design rispetto alla generazione precedente: i fori per il modulo fotografico sembrano praticati essenzialmente nella stessa posizione rispetto a quanto visto sulle custodie di Z Fold 3.

Il lancio ufficiale di Galaxy Z Fold 4, che avverrà contestualmente a quello di Z Flip 4, dovrebbe avvenire dopo la prossima estate. Samsung non ha ancora condiviso una data ufficiale per la presentazione.