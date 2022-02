Curiosi della nuova One UI 4.1 di Samsung? Ecco le funzionalità in un video.

Ancora scossi dai postumi della sbornia di Galaxy S22 e Tab S8 di ieri, è tempo di considerazioni e analisi, ma Samsung vuole battere sul ferro finché è caldo e ha appena rilasciato un video che mette in evidenza tutte le nuove funzionalità della One UI 4.1. I nuovi dispositivi della casa sudcoreana infatti usciranno con Android 12, con a bordo l'ultima iterazione del software personalizzato Samsung.

L'interfaccia One UI 4.0 è stata un importante aggiornamento, con molti cambiamenti significativi, mentre la One UI 4.1 è più iterativa, con miglioramenti nella gestione della RAM (la funzionalità RAM Plus), che ora consente di scegliere la quantità di RAM virtuale. Il video di Samsung mette in evidenza i miglioramenti apportati all'app della fotocamera, inclusa la capacità della modalità Pro di funzionare con ogni obiettivo del dispositivo.