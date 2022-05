Crosscall presenta uno smartphone e un tablet ultra resistenti

Il CORE-X5 è stato progettato per i professionisti che lavorano in un ambiente ostile in cui la comunicazione dal vivo è fondamentale.

Connettività : è ottimizzato per la PMR con una copertura completa: reti 4G pubbliche e private , comprese le bande 28, 38 e 40 , con triplo cassetto ( 2 Nano SIM + 1 MicroSD ).

4 grandi pulsanti programmabili per facilitare l'utilizzo anche quando si indossano i guanti. La funzionalità Push- To-Talk (PTT) è attivabile con una semplice pressione in tutte le situazioni. Il CORE-X5 è compatibile con la maggior parte delle applicazioni PTT sul mercato e offre l'applicazione X-TALK installata nativamente.

Batteria da 4.940 mAh che assicura 14 ore di autonomia in PTT e 15 ore in navigazione GPS.

Processore Qualcomm SnapdragonTM 665 ottimizzato per un basso consumo di risorse e supporta tutti i protocolli mission-critical, che consentono agli operatori del mondo dell'emergenza ( ambulanze, vigili del fuoco, ospedali ) di comunicare tra loro in tempo reale per coordinare gli interventi. È dotato di un triplo cassetto (2 Nano SIM + 1 MicroSD) per unire uso professionale e personale.

Accessori adattati all'uso PMR, come l'HOLSTER per appendere lo smartphone alla cintura l'imbracatura da petto X-CHEST la fascia da braccio X-ARMBAND

Certificazione IP68 , che ne garantisce la completa impermeabilità

resistente ai graffi e agli urti Certificazione MIL-STD-810H e indice di riparabilità di 9,1/10