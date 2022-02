Crosscall offrirà ben 5 anni di garanzia sui suoi dispositivi!

Crosscall, azienda francese specializzata nella progettazione di smartphone e tablet ultra resistenti e durevoli, offrirà una garanzia di 5 anni sui suoi dispositivi. La società, che intende trasferire la produzione in Francia nei prossimi anni e che si era già distinta per il lancio di una garanzia di 3 anni, si schiera ancora una volta a favore di una telefonia più sostenibile. Oltre a coprire tutti i futuri modelli del marchio francese, la garanzia di 5 anni è valida anche per i modelli CORE-M5 e ACTION-X5, lanciati a fine anno.

Dal 2009 Crosscall, l'unica società di telefonia con capitale francese al 100%, progetta smartphone e tablet durevoli, performanti e innovativi. Grazie a un know-how unico e al suo DNA, da sempre incentrato sulla durabilità, il produttore di Aix-en-Provence può offrire una garanzia di 5 anni su tutti i suoi dispositivi, batteria inclusa. In questo modo Crosscall dimostra quanto crede nell'affidabilità a lungo termine dei suoi prodotti e si impegna a coprirne qualsiasi malfunzionamento o difetto. Questa nuova garanzia a lungo termine, oltre a valere per i prossimi modelli del marchio è retroattiva e copre anche i modelli della Generazione 5 lanciati di recente, ovvero il CORE-M5, destinato alle imprese e agli utenti professionali, e l'ACTION-X5, lo smartphone con action-cam integrata lanciato a fine anno. I proprietari dei prodotti Crosscall possono pertanto essere certi di aver acquistato un dispositivo ultra affidabile su cui poter contare in qualsiasi situazione e ancora più a lungo.

Sul lato software, tutti gli smartphone e i tablet del marchio francese fanno parte del programma AER (Android Enterprise Recommended), la certificazione Android più avanzata che consente frequenti aggiornamenti di sicurezza - 1 aggiornamento principale del sistema operativo Android e 3 anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza dalla data di vendita - garantendo allo stesso tempo anche una maggiore durata del software. Crosscall sta anche sviluppando un processo che le consentirà di offrire gli aggiornamenti necessari al sistema operativo di questi dispositivi durante il periodo di garanzia.

MAGGIORE DURATA GRAZIE AD UNA PROGETTAZIONE UNICA

Crosscall, che da febbraio 2020 offre già una garanzia di 3 anni, ora può impegnarsi a fornire ai suoi utenti una garanzia di 5 anni grazie alla cura nella progettazione dei suoi dispositivi e al continuo miglioramento dei suoi processi. L'esperienza acquisita in questi 13 anni ha infatti dimostrato che i prodotti del marchio francese possono durare anche più a lungo.

È stata proprio la ricerca di un dispositivo affidabile, performante e in grado di resistere al tempo e a situazioni difficili che ha portato Cyril Vidal, dipendente del settore e appassionato di sport acquatici, a fondare Crosscall nel 2009. e a ideare prodotti all'insegna di resistenza, impermeabilità e autonomia. La scommessa folle ma vincente di un francese che voleva competere con i giganti americani e asiatici, rifiutando di conformarsi ai loro diktat. "Quando ho creato Crosscall, volevo scuotere il mondo della telefonia e offrire un'alternativa sostenibile all'utente. Questa è la ragion d'essere che ci guida ogni giorno e che continuerà a farlo nei prossimi anni", spiega Cyril Vidal, presidente e fondatore di Crosscall.

Per rafforzare le sue competenze, alla fine del 2020 l'azienda ha integrato un laboratorio di crash-test e prototipazione nella sua sede di Aix-en-Provence, prima pietra di un progetto industriale che prevede il trasferimento di parte della produzione in Francia. Il produttore garantisce la durata e l'affidabilità dei dispositivi sottoponendoli ad almeno 300 test progettati per riprodurre una serie di situazioni che gli utenti potrebbero trovarsi a gestire con il loro smartphone.

Questo processo di progettazione assicura un'ottima durata degli smartphone ma anche un alto livello di riparabilità, requisito essenziale per estendere il ciclo di vita del prodotto. Il marchio si è impegnato a garantire per 10 anni la disponibilità dei pezzi di ricambio dei suoi prodotti, i quali hanno uno dei voti più alti sul mercato in termini di riparabilità, pari a 8,8/10. L'obiettivo di questo indice, introdotto in Francia all'inizio del 2021, è quello di fornire ai consumatori informazioni più complete al momento dell'acquisto e di incoraggiarli a tenere più a lungo il loro dispositivo, facendolo riparare in caso di guasto anziché acquistare sistematicamente un nuovo prodotto.

UN NUOVO ACCORDO NEL MERCATO DELL'ALTA TECNOLOGIA

Con una garanzia hardware di 5 anni, Crosscall vuole contribuire a cambiare le abitudini di consumo delle persone. Scegliendo uno smartphone sostenibile, l'utente contribuisce infatti a ridurre l'impatto ambientale, e lo fa evitando di comprare nuovi prodotti, riducendo quindi il consumo di materie prime e dell'energia necessaria alla fabbricazione.

Se non tutti i consumatori sono ancora pronti a tenere il loro telefono per 5 anni, dobbiamo tenere conto delle nuove abitudini di consumo e della tendenza di base che vede l'emergere del mercato dell'usato. Su questo mercato, uno smartphone ancora in garanzia prevale su un dispositivo che non offre garanzie di nessun tipo all'utente successivo, un aspetto che spesso ostacola il mercato dell'usato dei prodotti tecnologici. L'utente che vuole separarsi dal suo smartphone può in questo modo beneficiare di un acquisto iniziale più redditizio, se si tiene conto del maggiore tempo di utilizzo e della maggiore quantità di denaro che si può ottenere dalla rivendita.

Possiamo arrivare ad immaginare smartphone con una seconda vita sul mercato dell'usato, o persino una terza vita, questa volta in una versione ricondizionata.

Crosscall, che fin dalla sua fondazione sta lavorando per offrire un'alternativa più sostenibile sul mercato della telefonia, opponendosi all'eccesso tecnologico, estende così il ciclo di vita dei suoi prodotti e il loro valore nel tempo. L'introduzione di una garanzia hardware di 5 anni è dunque perfettamente in linea con le nuove aspettative degli utenti e con le questioni sociali attuali.

Croscall è un brand distribuito in Italia da Athena.

Per maggiori informazioni visitare il sito.