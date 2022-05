I render di alcune cover anticipano il design di Google Pixel 7 Pro

Il debutto di Google Pixel 7 Pro è ancora piuttosto lontano visto che è previsto intorno ad ottobre . Tuttavia, alcune indiscrezioni sono già emerse, come ad esempio i render di cover dedicate al dispositivo .

Come si può osservare dalle foto, sembra che il design del modulo fotografico già visto sulla famiglia dei Pixel 6 sia stato confermato, così come più in generale l'intero aspetto dello smartphone, incluso lo schermo curvo ed il posizionamento del flash LED.