Dalle ceneri di LG Wing emerge questa console gaming da acquolina in bocca

LG Wing (qui trovate la nostra recensione) è stato il primo (e purtroppo unico) rappresentante della linea explorer con cui LG avrebbe voluto sperimentare forme diverse sugli smartphone, prima di chiudere i battenti.

Il dispositivo era dotato di un doppio schermo rotante ed è già stato protagonista di un video in cui un ingegnoso utente ha sfruttato lo schermo secondario per crearne un vero e proprio mini telefono. Ora il particolare formato del display, che deve essere particolarmente stimolante per i più creativi, è servito da base per crearne una vera e propria console gaming.

A realizzare il progetto è stato l'appassionato Laozhang, che lo ha mostrato sul canale Discord Retro Game Handhelds.