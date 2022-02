Confemato il lancio del nuovo Realme V25

Il 3 marzo Realme presenterà il nuovo V25, il prossimo smartphone che arricchirà la serie V. Nell'immagine diffusa per l'occasione, il dispositivo si mostra in un colore blu sfumato, mentre in alto a sinistra, sempre lato posteriore, si può osservare la dicitura che indica i megapixel del sensore principale (64).

Il realme V25 – realizzato anche grazie alla collaborazione con il marchio cinese "Forbidden City" – sarà dotato di un display di tipo IPS con risoluzione FullHD+. Il processore sarà uno Snapdragon serie 6 da 2,2 GHz. La fotocamera anteriore sarà da 16 MP, mentre non ci sono ancora notizie sugli altri due sensori posteriori.