Oneplus migliora la fotocamera del 10 Pro e aiuta gli utenti con le traduzioni

L'ultimo top di gamma di casa OnePlus, il 10 Pro, ha ricevuto un importante aggiornamento allo scopo di superare i problemi software evidenziati dagli utenti.

L'update, per ora disponibile esclusivamente in Cina visto che in Europa il dispositivo ancora non è uscito, mira innanzitutto a migliorare le fotocamere del dispositivo, a partire dal sensore principale, la cui qualità di acquisizione è stata migliorata. Affinata, inoltre, la precisione del colore e la stabilizzazione del software. Anche la fotocamera anteriore ha ricevuto dei miglioramenti: aumentata la realisticità degli scatti e la nitidezza del soggetto inquadrato.

L'aggiornamento, tra l'altro, dovrebbe favorire una maggiore fluidità del sistema e, soprattutto, consentirebbe di risolvere un bug della batteria a causa del quale il consumo, in alcuni casi, diventava eccessivo.