Con questa back cover è impossibile perdersi anche una sola notifica

Alla fine dello scorso anno abbiamo visto Honor ufficializzare in Cina i nuovi Honor 60 e Honor 60 Pro, dei dispositivi di fascia alta che ancora non hanno calcato il palcoscenico dei mercati europei. A distanza di qualche mese Honor introduce una nuova variante della serie Honor 60.

Il nuovo dispositivo è essenzialmente identico per specifiche tecniche a Honor 60 Pro, tutte le novità sono nel design. Come vedete dalle immagini in galleria, il nuovo modello mostra una cover posteriore molto particolare denominata Honor Code: questa è realizzata in vetro elettrocromico, il quale è in grado di illuminare le 5 lettere che costituiscono il nome del brand in modo sincrono.