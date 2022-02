Compaiono online le prime immagini dei nuovi Nokia G21 e G11

Negli scorsi giorni, alcuni utenti hanno scoperto che il nuovo Nokia G21 è apparso su GeekBench. Il nuovo smartphone, dovrebbe avere una tripla fotocamera da 50 MP+2 MP+2 MP (frontale da 8 MP) e una batteria da 5.000 mAh. Altre informazioni riguardando le varianti disponibili – ben 6 – e le colorazioni nelle quali sarà disponibile: verde e marrone.

Inoltre, RolandQuandt, ha rilasciato le immagini sia del G21 che del G11, un altro dispositivo Nokia, molto simile al primo (sia come design che come caratteristiche). Entrambi i modelli, poi, riportano la dicitura "Made in China". Non si sa se, a riguardo, se verranno venduti soltanto in Cina.

Dalle foto, però, si possono notare alcuni dettagli del G21, a partire da un display waterdrop e, visto l'assenza di indicazioni sullo schermo, probabile che il sensore per le impronte digitali sia stato posizionato lateralmente. I bordi si presentano leggermente arrotondati mentre sul lato sinistro è stato posizionato il bilanciere del volume (sul lato destro il pulsante di accensione ed il probabile sensore per le impronte digitali). Oltre alla tripla fotocamera, sul retro si nota l'iconica incisione "NOKIA".

Per quanto riguarda il G11, appare molto simile al G21, ad eccezione della cornice inferiore che appare un po' più accentuata.