Come vengono costruiti e testati i nuovi pieghevoli Samsung

Sempre più produttori stanno lanciando pieghevoli in grado di offrire una buona resistenza ed ottime performance. Tra questi, sicuramente rientra Samsung, che soprattutto l'anno scorso ha compiuto un bel passo in avanti con Z Flip 3 e Z Fold 3. I due pieghevoli, infatti, sono stati i primi ad offrire un'elevata resistenza all'acqua (con certificazione IPX8). Sotto questo aspetto non sono da meno i modelli che hanno debuttato recentemente, ovvero Z Fold 4 e Z Flip 4, ancora una meraviglia dell'ingegneria.

Per capire ancora meglio come vengano realizzati questi pieghevoli, Samsung ha pubblicato un video con protagonista il Fold 4. Nel filmato si può osservare il momento in cui viene montata la cover posteriore nonché le prove che vengono effettuate per testare varie funzioni, come la risposta del dispositivo alla S Pen, la connettività wireless e la messa a fuoco della fotocamera.

E sempre a proposito di Galaxy Z Fold 4, è "fresca" la notizia della disponibilità, per questo dispositivo, dell'app "Expert Raw". Si tratta della versione 2.0.00.3. Tra le novità contenute in questo aggiornamento, diversi miglioramenti per le foto scattate in condizione di scarsa illuminazione e la possibilità di salvare preimpostazioni personalizzate.