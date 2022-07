Come seguire il lancio di Nothing Phone (1)

Torniamo a parlare di Nothing Phone (1), lo smartphone dell'azienda di Carl Pei che ormai conosciamo quasi totalmente, grazie alle immagini e unboxing trapelati negli ultimissimi giorni. Il suo lancio ufficiale sul mercato è davvero vicino.

Il lancio ufficiale sul mercato di Nothing Phone (1) avverrà domani 12 luglio, a partire dalle ore 17 in Italia. Si tratterà di un evento ufficiale in streaming, e pertanto potrete seguirlo anche voi in diretta. In basso trovate il player video per vederlo direttamente da qui.

Sul dispositivo ormai sappiamo quasi tutto: la scheda tecnica è trapelata praticamente nella sua interezza, così come alcune delle sue chicche software e di interfaccia grafica le abbiamo viste nell'unboxing di MKBHD e nel Nothing Launcher, già pubblicato sul Play Store e disponibile al download anche su altri modelli Android.

L'evento ufficiale ci mostrerà tutti i dettagli sul dispositivo, a partire dal design frontale che ancora non è stato avvistato online. A valle dell'evento capiremo anche il prezzo di lancio, un fattore che giocherà un ruolo fondamentale per l'eventuale successo dello smartphone.

La presentazione di Nothing Phone (1) chiarirà anche come e quando sarà possibile acquistare lo smartphone. Abbiamo già capito che Nothing ha deciso di rendere disponibile il suo smartphone tramite un sistema di acquisto a inviti. Bisognerà capire se questo sarà esteso lungo tutto il suo periodo di commercializzazione o soltanto alle prime settimane dal lancio.

Insomma, l'evento di lancio di Nothing Phone (1) è sempre più vicino, e con esso anche lo scioglimento delle ultime riserve sullo smartphone. Potete seguire l'evento tramite il player che trovate proprio qui sotto.