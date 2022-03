Come seguire in diretta il lancio di Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G

Siamo ormai certi che Xiaomi sta per lanciare dei nuovi dispositivi in Italia, i Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G che per ora abbiamo solo intravisto in anteprima.

L'evento di lancio per il mercato italiano si terrà il prossimo 29 marzo a partire dalle ore 14 in Italia. L'evento svelerà i due nuovi modelli di casa Redmi. Chiaramente non ci aspettiamo grosse novità rispetto alle schede tecniche che abbiamo visto per il lancio cinese.