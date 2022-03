Come seguire in diretta il lancio della serie Xiaomi 12

Ci avviciniamo sempre di più al lancio ufficiale internazionale della nuova serie di top di gamma Xiaomi, gli Xiaomi 12.

Qualche giorno fa l'azienda cinese ha annunciato che i nuovi flagship arriveranno il prossimo 15 marzo, con un evento ufficiale in streaming che inizierà alle ore 13 in Italia. Il lancio vedrà sicuramente protagonista Xiaomi 12, probabilmente anche Xiaomi 12 Pro. Non sappiamo se ci sarà anche il modello Ultra.