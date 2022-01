Come seguire in diretta il lancio dei nuovi Redmi Note 11

Vi ricordiamo che le specifiche dei nuovi Redmi Note 11 per l'Italia dovrebbero corrispondere quasi interamente a quelle viste per i modelli lanciati in Cina. Grande attesa per scoprire i prezzi di lancio.

La presentazione per l'Italia avverrà il 26 gennaio dalle ore 13 in streaming. Qui sotto trovate il player per seguirla in diretta.