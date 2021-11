Come saranno i display di Galaxy S22: dal compatto per definizione al Note "mancato"

Trapelano online ancora nuovi dettagli su Galaxy S22, la nuova famiglia di top di gamma che Samsung lancerà nel 2022. Sono appena emerse le pellicole per proteggere i display.

Come vedete dalle immagini presenti nella galleria in basso, possiamo dare un'occhiata ai display di ognuno dei tre componenti della famiglia S22: per la variante standard e la Plus vediamo un denominatore comune nel design, con bordi arrotondati e simmetrici sui quattro lati, mentre per S22 Ultra vediamo dei bordi più squadrati come a riprendere le linee della famiglia Galaxy Note.