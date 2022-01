Come saranno gli altri smartphone OnePlus serie 10? Spuntano dettagli sulla CPU

OnePlus 10 Pro è stato da poco presentato in Cina e non è ancora arrivato in Europa, ma già si inizia a parlare degli altri smartphone della serie: in particolare, sono spuntati dettagli interessanti su quella che sarà la CPU di OnePlus 10 "base" e OnePlus 10R.

OnePlus ha sempre utilizzato SoC Qualcomm per i suoi top di gamma, e farà lo stesso con OnePlus 10: la versione base dello smartphone infatti dovrebbe arrivare con lo Snapdragon 8 Gen 1, lo stesso processore utilizzato dal fratello maggiore. Discorso diverso invece per OnePlus 10R, che invece dovrebbe arrivare sul mercato con SoC MediaTek 9000, CPU top di gamma del produttore cinese.

In ogni caso, gli utenti europei o americani non saranno "interessati" dalla questione CPU: OnePlus 10R infatti difficilmente arriverà in questi mercati, visto che gli smartphone precedenti della "serie R" sono stati annunciati solo in alcune nazioni dell'Asia. Non resta dunque che attendere ancora qualche mese prima di vedere sugli scaffali tutti i dispositivi OnePlus 10.