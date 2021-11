Come sarà OPPO Reno 7: il gemello di OnePlus Nord N20 è in arrivo

La scorsa settimana abbiamo visto i primi dettagli su OnePlus Nord N20, il nuovo medio gamma che lancerà OnePlus nei prossimi mesi. Ora vediamo quello che sembra un suo gemello, OPPO Reno 7.

Non ci stupisce che i due dispositivi siano simili, visto che OPPO e OnePlus non sono mai state vicine quanto ora. Come vedete dalle immagini in galleria, OPPO Reno 7 avrà un modulo fotografico posteriore con tre sensori, di forma squadrata e senza sensore d'impronte, il quale sarà probabilmente integrato sotto al display.