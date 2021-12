Come sarà OPPO Find X5 2022: top di gamma anche nel design

Da poche ore Xiaomi ha dato il via alla danza dei top di gamma per l'anno a venire, con i nuovi Xiaomi 12 che daranno battaglia lungo la prima parte del 2022. A questi seguirà Samsung con i suoi Galaxy S22, poi arriverà OPPO.

Quello che vedete nelle immagini in galleria è il look di OPPO Find X5 2022, quello che sarà il flagship della casa cinese per il prossimo anno. Le immagini mostrano un dispositivo dal design abbastanza ricercato, con un modulo fotografico dalla forma trapezoidale. Anteriormente vediamo un display forato nell'angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera anteriore.