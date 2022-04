Motorola al lavoro su uno smartphone economico: ecco come sarà Moto E32

Motorola Moto E32 monterà un display piatto da 6,6 pollici, con fotocamera frontale posta in un foro centrato. Dal punto di vista hardware, si parla di un SoC MediaTek Helio G85, in accoppiata a 4 o 6 GB di RAM a seconda della variante scelta. La memoria interna sarà da 64 o 128 GB, mentre la batteria sarà da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 10 W.

Le fotocamere posteriori saranno 3 e in configurazione 50 MP + 8 MP + 2 MP, mentre non sono note le specifiche della fotocamera frontale. Lo smartphone arriverà sul mercato con a bordo Android 12 e sarà disponibile in tre colorazioni. Per il prezzo, si pensa a circa 120 € per la variante 4+64 GB e a circa 180 € per la variante 6 + 128 GB.