Come potrebbe essere Huawei Mate 50: che fotocamera!

Il mercato smartphone di Huawei, soprattutto nel settore dei top di gamma, ha subito una sorta di battuta di arresto dopo il ban del governo statunitense. Pertanto ancora non ci sono notizie in merito allo sviluppo e al lancio della serie Mate 50.

La serie Mate 40 è arrivata soltanto recentemente nei vari mercati internazionali, pertanto ancora ci sono pochissime voci in merito ai successori. Tra queste troviamo i render che vedete in galleria, che consistono in un concept emerso in India, che mostrano il possibile design di Huawei Mate 50. Non possiamo non notare l'enorme modulo fotografico posteriore, circolare e che occupa praticamente metà della superficie a disposizione.