Come fa OnePlus 10 Pro ad essere così veloce (secondo OnePlus)

In attesa della presentazione fissata al 31 marzo , OnePlus ha spiegato i motivi per cui OnePlus 10 Pro sarà velocissimo . Il primo fattore decisivo è rappresentato dal processore, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 , affiancato da un sistema di raffredamento passivo 3D a 5 strati , progettato dall'azienda (agisce su un'area di 34.119,052 mm² (grande complessivamente più di un A5: la più ampia di sempre per OnePlus).

Per supportare tutta questa potenza, l'azienda ha dotato lo smartphone della ricarica SUPERVOOC 80W. La batteria, invece, sarà da 5.000 mAh e può essere ricaricata dall'1 al 100% in appena 32 minuti, riuscendo a fornire un giorno di autonomia in soli 15 minuti di ricarica (disponibile la funzione Smart Charge Protection per preservare la salute della batteria).