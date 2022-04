Come abilitare la taskbar di Android 12L sui Pixel

Provare l'interfaccia grafica dedicata ai tablet e pieghevoli sugli smartphone Pixel attualmente sul mercato è estremamente semplice . Andiamo a vedere come:

Abbiamo visto che Google ha introdotto un'interessante rivisitazione grafica per Android 12 , la quale si è ulteriormente evoluta con Android 12L nei confronti dei dispositivi di dimensioni più grandi, come tablet e pieghevoli.

Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano come Android vi proporrà una guida introduttiva all'uso della taskbar di Android 12L, che si troverà nella parte inferiore dell'interfaccia. Con la nuova interfaccia è anche possibile avviare rapidamente due app affiancate. Inoltre, alcune app proporranno un'interfaccia ottimizzata, come ad esempio Google Chrome e la Gboard.

Il compromesso al quale scendere consiste nell'avere un'interfaccia magari non adatta a display di piccole dimensioni, che magari può andare bene per Pixel 6 Pro ma che può causare qualche problema di accessibilità su Pixel con display più piccoli come Pixel 5.